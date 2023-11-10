10 ноября, 06:53
Летние неолимпийские виды спорта

Тренер сборной России считает обоснованным решение FIAS отменить обязательные рукопожатия

Дмитрий Трошечкин считает, что отменой рукопожатий международная федерация хочет вернуть сборную Украины в самбистское движение

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Решение Международной федерации самбо (FIAS) разрешить украинским спортсменам отказываться от рукопожатий в конце схваток на чемпионате мира является обоснованным. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер российских самбистов Дмитрий Трошкин.

Ранее стало известно, что FIAS разрешила отказываться от традиционных рукопожатий в конце схваток между представителями России и Украины и Белоруссии и Украины.

"Если руководство приняло такое решение, значит это обоснованно. Несколько чемпионатов мира сборная Украины пропустила, видимо, таким образом международная федерация старается сделать так, чтобы они влились обратно в самбистское движение, хотя, на мой взгляд, рукопожатие только сблизило бы спортсменов, да и не только их. Как отреагировали спортсмены? Спортсмены - воины, им дали приказ - они его выполняют, спорт - их жизнь, кто-то к этому чемпионату мира всю жизнь шел, для кого-то это единственный шанс в жизни", - сказал Трошкин.

Чемпионат мира по самбо проходит с 10 по 12 ноября в Ереване. 

Теги:
Летние неолимпийские виды спорта
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