Луческу назвал Дзюбу фантастическим футболистом

Бывший тренер "Зенита" отметил, что с теплотой вспоминает время, проведенное в клубе

ТАСС, 10 ноября. Бывший главный тренер петербургского футбольного клуба "Зенит" Мирча Луческу поддерживает отношения с нападающим Артемом Дзюбой, выступавшим за "Зенит" с 2015 по 2022 год, и считает его фантастическим игроком. Об этом он рассказал "Спорт-Экспрессу".

Луческу возглавлял "Зенит" с 2016 по 2017 год.

"С кем поддерживаю связь из тех, с кем работал в "Зените"? С Дзюбой, Андреем Луневым, иногда общаюсь с [Анатолием] Тимощуком и [Сергеем] Семаком, с теплотой вспоминаю то время, когда я тренировал "Зенит", - сказал Луческу.

"Дзюба - фантастический игрок. Я любил его, Артем в любой ситуации оставался позитивным, был конкурентоспособным. Я впервые сделал его капитаном "Зенита", а потом он получил аналогичную должность в сборной. У меня с ним невероятные отношения", - добавил тренер.