10 ноября, 07:06
Летние олимпийские виды спорта

IWF сократила количество российских штангистов в международном пуле допинг-тестирования

Всего в новый пул вошли семь российских спортсменов

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Представительство российских штангистов в новом международном пуле допинг-тестирования сократилось с 19 человек до семи. Об этом свидетельствуют материалы Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) и Всероссийской федерации тяжелой атлетики (ФТАР), имеющиеся в распоряжении ТАСС.

В новый пул допинг-тестирования IWF вошли Алексей Ловчев, Анастасия Романова, Антоний Савчук, Дарья Ахмерова, Ольга Тё, Тимур Наниев и Зулфат Гараев.

Наибольшее представительство в новом международном пуле тестирования имеет Китай (25 спортсменов), второе место занимает Колумбия (15), третье - Таиланд (13).

В предыдущий пул тестирования IWF были включены Ахмерова, Ловчев, Наниев, Тё, а также Артур Бабаян, Мария Груздова, Евгения Гусева, Зарина Гусалова, Татьяна Каширина, Милана Кутякина, Илья Лунин, Максим Могучев, Сергей Петров, Асламбек Плиев, Михаил Подкорытов, Геворг Серобян, Яна Сотиева, Никита Вагин и Мария Вострикова. 

Теги:
Летние олимпийские виды спорта
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