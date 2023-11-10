Рукопожатия на чемпионате мира по самбо отменили по инициативе украинской стороны

Украинские спортсмены готовы участвовать на турнире и не хотят разногласий, отметил президент Всероссийской федерации самбо

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Отмена обязательного рукопожатия в конце схваток на чемпионате мира по самбо является инициативой украинской стороны. Об этом ТАСС сообщил президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев.

Ранее стало известно, что Международная федерация самбо (FIAS) разрешила отказываться от традиционных рукопожатий в конце схваток между представителями России и Украины и Белоруссии и Украины.

"Украинская федерация самбо вышла с этой инициативой. Несколько лет они не выступали на наших соревнованиях по своим причинам, в этот раз они приняли решение участвовать. Но у них была одна просьба, не зависящая от их федерации, у них на правительственном уровне принято решение, что руки они не пожимают ни россиянам, ни белорусам. Они готовы участвовать и не хотят разногласий, но просят возможности исполнять поставленную перед ними правительством задачу", - сказал Елисеев.

"Исполком FIAS обсудил этот вопрос. Такое исключение сделано на этом чемпионате. Ритуал может изменяться в зависимости от ситуации, сейчас она такая. Что касается взаимоотношений спортсменов, то чемпионат только начался, все в рабочем режиме", - отметил глава Всероссийской федерации самбо.

Чемпионат мира по самбо проходит с 10 по 12 ноября в Ереване.