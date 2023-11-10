10 ноября, 07:43
Футбол в России

Луческу считает, что "Зенит" способен выходить в четвертьфинал Лиги чемпионов

На текущий момент невозможно оценить реальный уровень петербургской команды, отметил Мирча Луческу

ТАСС, 10 ноября. Петербургский футбольный клуб "Зенит" мог бы дойти до 1/4 финала Лиги чемпионов, если бы российские команды были допущены до международных турниров. Такое мнение "Спорт-Экспрессу" высказал бывший главный тренер сине-бело-голубых Мирча Луческу.

"Уровень футбола в Европе выше, чем в России, однако, думаю, петербуржцы могли бы выйти в четвертьфинал. Но там их уже ждали бы команды, которые доминируют в европейском футболе и только повышают свой уровень. Но почему бы не побороться с ними, "Зенит" и московский ЦСКА, а также украинский "Шахтер" выигрывали Кубок УЕФА (сейчас - Лига Европы - прим. ТАСС), просто пока невозможно оценить реальный уровень "Зенита", - сказал Луческу.

28 февраля 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА отстранили российские клубы и сборные из-за ситуации на Украине. 

Теги:
Российский футбол
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