Чемпион мира 2015 года легкоатлет Шубенков приступает к подготовке к олимпийскому сезону

Спортсмен традиционно пропустит зимний сезон, рассказал тренер атлета

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков начинает готовиться к новому сезону. Об этом ТАСС сообщил личный тренер спортсмена Сергей Клевцов.

"Шубенков начинает централизованную подготовку к новому сезону, сегодня мы заезжаем на сбор в Адлер, - сказал Клевцов. - До этого Сергей тренировался у себя дома в Барнауле. Зиму мы традиционно пропустим, будем спокойно готовиться к лету. Надеюсь, что у Шубенкова не будет никаких проблем со здоровьем, и летом он сможет проявить себя".

Шубенкову 33 года. В его активе есть также две серебряные медали чемпионатов мира и одна бронзовая, а также две золотые и одна серебряная награда летних европейских первенств. 22 июня Шубенков сломал ключицу после падения с мотоцикла, после чего перенес операцию. Спортсмен вернулся в строй в начале августа, когда на чемпионате России в Челябинске занял второе место. Спустя две недели в финале серии "Королева российского спорта" в Екатеринбурге он показал третий результат, после чего заявил о завершении сезона.

Российские и белорусские легкоатлеты по решению Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) в настоящее время лишены возможности выступать на крупных международных стартах из-за обострения ситуации на Украине.

Олимпийский турнир по легкой атлетике пройдет в Париже с 1 по 11 августа 2024 года.