10 ноября, 08:32
Фигурное катание

В федерации фигурного катания уверены, что Валиева выступит на этапе Гран-при в Казани

Камила Валиева. Дмитрий Феоктистов/ ТАСС
Камила Валиева
© Дмитрий Феоктистов/ ТАСС

С 9 по 10 ноября в CAS проходят слушания по делу фигуристки

КАЗАНЬ, 10 ноября. /ТАСС/. Участие в четвертом этапе Гран-при России по фигурному катанию в Казани заложено в личном плане Камилы Валиевой, нет никаких опасений, что она не выступит на соревнованиях. Об этом журналистам заявил вице-президент Федерации фигурного катания на коньках России Сергей Кононыхин.

"Мы ждем ее приезда, нет никаких опасений, что она не доедет. Это заложено в ее личном плане выступлений на этот сезон. Вне зависимости от всех слушаний она хотела выступать здесь - ее корни здесь и не приехать в свой родной город было бы некомфортно для нее. Она сразу сказала: "Я хочу выступать в Казани", - отметил Кононыхин.

С 9 по 10 ноября в Спортивном арбитражном суде (CAS) проходят слушания по делу Валиевой, которая подозревается в употреблении запрещенного препарата триметазидина. 9 ноября 17-летняя фигуристка была повторно опрошена арбитрами CAS. Этап Гран-при России в Казани пройдет с 11 по 12 ноября. 

Теги:
Фигурное катаниеВалиева, Камила Валерьевна
© Информационное агентство ТАСС
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