10 ноября, 08:54
Футбол в России

Тихонов считает, что "Краснодар" сможет оказать сопротивление "Зениту" в матче РПЛ

"Краснодар" лидирует в турнирной таблице чемпионата России, опережая петербургский клуб на два очка

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Футболисты "Краснодара" сыграют прагматично и от обороны в матче 15-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским "Зенитом". Такое мнение ТАСС высказал бывший член тренерского штаба "Краснодара" Андрей Тихонов.

Матч между "Зенитом" и "Краснодаром" пройдет 11 ноября на "Газпром-Арене" и начнется в 19:30 мск.

"Я думаю, что "Краснодар" сможет дать бой и оказать сопротивление "Зениту", - сказал Тихонов. - Ожидаю, что краснодарская команда сыграет прагматично, от обороны, потому что "Зенит" дома будет стараться выиграть, чтобы выйти на чистое первое место. Конечно, "Краснодар" попытается сыграть своими быстрыми футболистами - Джоном Кордобой, Батчи, Олусегуном - на быстрых атаках".

"Сейчас главная сила "Краснодара" в прагматизме, чего раньше у команды не было. Команда может играть от обороны, что раньше не приветствовалось, сейчас новый тренер работает так, как считает нужным. Когда необходимо, появляется игра на результат. Но также группа атаки у "Краснодара" хорошая. Команда изменилась, нравится или не нравится это кому-то, но она идет в лидерах. Поэтому выводы пусть все сами делают", - добавил собеседник агентства.

Тихонов хотел бы, чтобы борьба за чемпионство продолжалась. "Я думаю, что "Зенит" вышел из кризиса, команда была чуть выше середины в таблице, потом оказалась на первом месте, но "Краснодар" благодаря победе вернул позицию, - отметил Тихонов. - Я думаю, что чемпионская гонка не закончится, если "Зенит" победит. В начале чемпионата мы смотрели и радовались тому, что все команды ровно идут. Сейчас опять есть разрыв очков, "Спартак", "Локомотив", ЦСКА, "Динамо" теряют очки и останавливаются. Хочется, чтобы была интересная борьба до конца чемпионата".

"Краснодар" занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко в 14 матчах. "Зенит" идет вторым с 29 очками в 14 играх. 

Теги:
Российский футбол
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