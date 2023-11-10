10 ноября, 09:14
Футбол в России

Семшов: борьба за чемпионство не завершится в случае победы "Зенита" над "Краснодаром"

Обе команды демонстрирует стабильность на протяжении сезона, отметил Игорь Семшов

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Борьба за чемпионство в Мир - Российской премьер-лиге (РПЛ) не закончится в случае победы петербургского "Зенита" или "Краснодара" в матче 15-го тура чемпионата России. Такое мнение ТАСС высказал бывший футболист "Зенита" Игорь Семшов.

Матч между "Зенитом" и "Краснодаром" пройдет 11 ноября на "Газпром-Арене" и начнется в 19:30 мск.

"Я думаю, что команды дадут бой друг другу, потому что на данный момент это центральный матч, "Зенит" и "Краснодар" располагаются на двух первых строчках в таблице, - сказал Семшов. - "Краснодар" имел большой отрыв, но немного растерял его, поэтому "Зенит" попытается его достать. На данный момент это две команды, которые претендуют на золотые медали, они это показывают своей стабильностью. Кто-то хуже начал, кто-то хуже, но все равно обе команды чуть более стабильны, чем другие".

"Я не думаю, что чемпионская гонка закончится в случае победы "Зенита", даже если выиграет "Краснодар". Мы видели, что был отрыв в семь очков у "Краснодара", сейчас два, в случае победы будет пять. Если выиграет "Зенит", то на очко будет опережать. Я считаю, что весной будет все решаться, сейчас пока промежуточные результаты. Но на данный момент понятно, что любая команда захочет быть на первом месте", - добавил Семшов.

"Краснодар" занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко в 14 матчах. "Зенит" идет вторым с 29 очками в 14 играх.

"Как бы это странно ни звучало, но на данный момент лидером "Зенита" в атаке является нападающий Иван Сергеев. Хотя он не так часто попадает в стартовый состав. Но это футболист, который выходит и делает результат. В кубке, в чемпионате забивает очень важные и нужные голы. Хотя мы все привыкли, что в "Зените" лидерами являются бразильцы, но заряженностью и действиями Сергеев показывает нужный результат", - заключил Семшов. 

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Российский футбол
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