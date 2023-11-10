Фигуристка Валиева приняла участие в жеребьевке этапа Гран-при России в Казани

С 9 по 10 ноября в CAS проходят слушания по делу фигуристки

КАЗАНЬ, 10 ноября. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка в командном турнире Камила Валиева прибыла в Казань и приняла участие в жеребьевке четвертого этапа Гран-при России по фигурному катанию. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

С 9 по 10 ноября в Спортивном арбитражном суде (CAS) проходят слушания по делу Валиевой, которая подозревается в употреблении запрещенного препарата триметазидина. 9 ноября 17-летняя фигуристка была повторно опрошена арбитрами CAS.

Этап Гран-при в Казани пройдет с 11 по 12 ноября. Для Валиевой он станет первым в текущем сезоне.