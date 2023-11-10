10 ноября, 09:33
Летние олимпийские виды спорта

Организаторы рассказали о регламенте матчевой встречи сборных России и Китая по гимнастике

Соревнования пройдут с 22 по 25 ноября

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Четырнадцать комплектов наград будет разыграно на матчевой встрече юниорских сборных России и Китая по спортивной гимнастике. Об этом на пресс-конференции сообщил президент Федерации спортивной гимнастики Республики Татарстан Марат Бариев.

"Соревнования пройдут с 22 по 25 ноября. Идея проведения матча сборных России и Китая родилась весной. В силу того, что наши гимнасты лишены международных стартов, а это очень важный компонент подготовки спортсменов, а также в связи с перекрестными Годами России и Китая в области спорта, нами было сделано такое предложение. При успешном старте проекта на будущий год ответный матч будет в Китайской Народной Республике", - сказал Бариев.

По словам первого заместителя министра спорта Татарстана Халила Шайхутдинова, в соревнованиях примут участие спортсмены 14-16 лет и спортсменки 13-15 лет. В составе делегации Китая в Казань приедут 24 человека, сборную России вместе с сопровождающими представят до 39 человек. Как отметила главный судья соревнований Любовь Ботова, на турнире будет разыграно 14 комплектов наград. Также она пояснила, что в данном случае судейство "немного отойдет от официального регламента Международной федерация гимнастики (FIG)".

"В финальной части будут выступать не по два человека от страны, а по три спортсменки и по три спортсмена. То есть стопроцентных медалей ждать для той или другой страны невозможно, поскольку в соревнованиях принимают участие только две страны. В финале многоборья будут участвовать абсолютно все спортсмены, так как их не так много - всего по шесть спортсменов со стороны Китая и шесть - со стороны российской сборной, как у девочек, так и у мальчиков", - добавила Ботова.

FIG и Европейский гимнастический союз в марте 2022 года приняли решение временно запретить россиянам и белорусам выступать на международных соревнованиях.

Международный олимпийский комитет (МОК) 28 марта рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов до участия в международных соревнованиях только в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку СВО и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. Также российские и белорусские спортсмены не должны быть представлены в командных видах спорта. Предложения МОК носят рекомендательный характер, критерии допуска россиян должны быть определены международными спортивными федерациями. Международный олимпийский комитет также заявил, что речи о допуске спортсменов из России и Белоруссии на Олимпийские игры 2024 года пока не идет. 

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Летние олимпийские виды спорта
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