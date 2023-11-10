Вратарь "Карабаха" Лунев может пропустить сбор команды России из-за травмы

Россиянин получил повреждение в матче группового этапа Лиги Европы против "Байера"

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Вратарь азербайджанского "Карабаха" Андрей Лунев может пропустить сбор команды России по футболу в ноябре из-за ушиба коленного сустава. Об этом ТАСС сообщил врач "Карабаха" Гена Кислари.

9 ноября Лунев из-за повреждения был заменен в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы с германским "Байером" (0:1).

"Мы сделали МРТ, пока что я не получил диск, чтобы его рассмотреть полностью и знать точно, - сказал Кислари. - Предварительный диагноз - ушиб коленного сустава. Сроки и детали лечения смогу сказать после исследования МРТ. На данный момент его коленный сустав стабилен, поэтому думать о повреждении крестообразных или каких-либо боковых связок не стоит, там проблем нет. Дальше уже посмотрим, как он поведет себя в следующие дни".

"Игра сборной России будет 20 ноября, я думаю, что он, скорее всего, ее пропустит. Все-таки свежая травма, идет охлаждающая терапия. Потому что мы сейчас не можем ничего делать, так как он три-четыре дня будет на полной паузе, после этого будем смотреть, но пока это неизвестно. На данный момент так - он будет восстанавливаться в клубе и не поедет на сбор национальной команды. Но я буду на связи с врачом сборной России, примем общее решение, посмотрим, как это решится", - добавил Кислари.

7 ноября был объявлен состав сборной России на товарищеский матч с командой Кубы. В список из 29 футболистов был включен Лунев. Сборная России проведет сбор с 13 по 20 ноября.