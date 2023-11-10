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Баскетбольные еврокубки

Матч баскетбольной Евролиги между "Маккаби" и "Фенербахче" перенесли в Белград

Решение было принято в связи с рекомендациями правительств Турции и Израиля

ТАСС, 10 ноября. Матч девятого тура баскетбольной Евролиги между турецким "Фенербахче" и израильским "Маккаби" из Тель-Авива перенесен из Стамбула в Белград. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Матч пройдет 16 ноября.

Решение было принято в связи с рекомендациями правительств Турции и Израиля. Также Евролига перенесла матч "Маккаби" против испанского "Реала" на 28 ноября, изначально игра должна была пройти 2 ноября. Все игры "Маккаби", которые определяются как домашние, будут сыграны в Белграде без зрителей до дальнейшего уведомления.

24 октября пресс-служба Евролиги сообщила, что из-за ситуации на Ближнем Востоке все домашние игры "Маккаби" будут проходить в Белграде.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков палестинского радикального движения ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных израильских поселков и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. ХАМАС называет атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан. 

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