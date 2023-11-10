10 ноября, 11:47
Фигурное катание

В РУСАДА заявили, что ожидают справедливого решения CAS по делу Валиевой

9 ноября слушания длились 6 часов, отметили в орагнизации

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) ожидает справедливого вердикта Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу о нарушении антидопинговых правил российской фигуристкой Камилой Валиевой. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе РУСАДА.

"Вчера и сегодня специалисты обработки результатов РУСАДА принимают участие в слушаниях в онлайн формате. Главная задача РУСАДА - защитить права чистых спортсменов и отстоять позицию агентства, которая заключается в обеспечении соблюдения антидопинговых правил всеми лицами, указанными во Всемирном антидопинговом кодексе, - говорится в сообщении. - Подготовка к слушаниям, будь то Национальный центр спортивного арбитража или CAS, в отношении каждого дела проходит очень тщательно: юристы проверяют множество документов, протоколы опросов, исследования, данные из лабораторий".

"Да, дело, которое сейчас рассматривается в CAS, резонансное. К нам регулярно обращаются представители российских и международных СМИ за комментариями. И мы раз за разом говорим о том, что не можем дать никаких комментариев в связи с тем, что дело касается защищенного лица. Слушания длятся долго, вчера это было 6 часов, но мы очень надеемся, что сегодня все завершится и будем так же, как и все остальные участники процесса, ожидать справедливого решения суда", - отмечается в сообщении РУСАДА.

17-летняя Валиева подозревается в употреблении запрещенного препарата триметазидина. Он был обнаружен в пробе от 25 декабря 2021 года, результат проверки которой был обнародован только в феврале 2022 года во время Олимпийских игр в Пекине. На тот момент фигуристка уже завоевала олимпийское золото в командном турнире.

Слушания по делу Валиевой в CAS проходили с 26 по 28 сентября. Суд решил возобновить слушания 9 и 10 ноября из-за необходимости подготовки дополнительной документации. 

Теги:
Фигурное катаниеВалиева, Камила Валерьевна
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