Участник пяти Олимпиад горнолыжник Хорошилов заявил, что не думает о завершении карьеры

Спортсмен отметил, что все еще мотивирован выступать

МОСКВА, 10 ноября. /Корр. ТАСС Даниил Сорокин/. Первый в истории России победитель этапа Кубка мира по горнолыжному спорту среди мужчин Александр Хорошилов пока не думает о завершении карьеры. Об этом он рассказал ТАСС на выставке-форуме "Россия".

"Я свою карьеру не завершаю, пока об этом не думаю. Прошлый сезон я пропустил из-за травмы, но в этом планирую вернуться. Я все еще мотивирован выступать. Посмотрим, какой у нас уровень соревнований, сейчас сказать трудно, но, когда я приезжал, всегда все было на высоте. Не знаю, сколько еще буду соревноваться, но этот год точно в строю, а дальше посмотрим", - сказал Хорошилов.

"Допускаю, что после завершения карьеры стану тренером, мне это интересно. Да и в принципе я хотел бы оставаться в спорте и передавать свои знания", - добавил собеседник агентства.

Хорошилову 39 лет, на его счету одна победа на этапе Кубка мира в слаломе, одержанная в январе 2015 года в австрийском Шладминге. Он также девять раз становился призером этапов Кубка мира и пять раз участвовал на Олимпийских играх.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.