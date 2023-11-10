Главный арбитр КХЛ рассказал о состоянии судьи, которому в лицо попала шайба

Сергею Беляеву наложили три шва, сотрясения мозга нет, отметил Алексей Анисимов

МОСКВА, 10 ноября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Арбитру матча регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между тольяттинской "Ладой" и казанским "Ак Барсом" Сергею Беляеву после попадания шайбы в лицо необходимо будет пройти дополнительный медосмотр, в ближайшее время он не будет обслуживать игры лиги. Об этом ТАСС рассказал главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов.

9 ноября шайба попала в лицо Беляеву в конце второго периода матча между "Ладой" и "Ак Барсом". Ранее в пресс-службе КХЛ сообщили ТАСС, что арбитру наложили три шва.

"Сергей Беляев после повреждения, полученного в матче "Лады" и "Ак Барса", прошел первичный осмотр в одном из медицинских учреждений Тольятти, предварительный диагноз - сотрясения мозга нет, ему наложили три шва. В Москве Беляеву предстоит пройти повторный медицинский осмотр, на ближайшую игру согласно его расписанию мы Сергея не назначили - бережем его здоровье и будем проводить плановую замену. В зависимости от результатов медобследования в Москве и темпов его восстановления будем подключать Беляева к дальнейшим матчам", - сказал Анисимов.

"Желаем Сергею здоровья - это настоящий мужчина и истинный профессионал, который держит удар. Он рвался в бой, хотел доработать матч до конца, но здоровье превыше всего. Тем более что впереди немало важных матчей, и у него будет возможность себя проявить", - добавил Анисимов.

"Лада" одержала победу над "Ак Барсом" со счетом 3:2.