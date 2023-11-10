10 ноября, 12:00
Массовый спорт

В Кемерове открылись международные юношеские соревнования по греко-римской борьбе

В турнире принимают участие 148 спортсменов

КЕМЕРОВО, 10 ноября. /ТАСС/. Международный юношеский турнир по греко-римской борьбе "Сила традиций" открылся на "Кузбасс-Арене" в Кемерове. Его участниками стали почти 150 спортсменов из России, Армении, Белоруссии и Казахстана, сообщили в пресс-службе правительства Кемеровской области.

"Проведение такого крупного международного соревнования для Кузбасса - большая честь. В истории нашей страны уже был период, когда нам не давали участвовать в международных соревнованиях. Тогда наши спортсмены доказали всему миру, что, несмотря на все препятствия, спорт все преодолеет. Мы ими гордимся. Сейчас история повторяется", - сказал на открытии губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

По данным пресс-службы правительства, в турнире принимают участие 148 спортсменов в возрасте 15-16 лет из 12 команд. Они поделены на сборные федеральных округов, СФО представлен двумя командами - Западная и Восточная Сибирь. Также в регион приехали национальные сборные Армении, Белоруссии и Казахстана, все они разыграют главный приз - переходящий кубок из оникса и нефрита.

В этом году турнир "Сила традиций", который является последователем турнира "Приз Карелина", посвящен 35-летию Олимпийских игр в Сеуле. В честь этого в Кемерово приехали ряд чемпионов той Олимпиады, а также чемпионы миры и олимпийские чемпионы последних лет. Они проводят для всех желающих автограф-сессии и мастер-классы. Один из организаторов соревнований, член Совета Федерации Александр Карелин отметил возможности "Кузбасс-Арены", которые позволяют проводить мастер-классы по борьбе, плаванию, гимнастике, баскетболу и другим видам спорта на одной площадке.

Первый турнир по греко-римской борьбе "Сила традиций" прошел в 2022 году в Новосибирске. Победителями стали борцы Южного федерального округа, одолевшие в финале сверстников из Центрального федерального округа. В этом году организаторами соревнований выступает правительство Кемеровской области и Новосибирский региональный общественный фонд "Карелин Фонд". 

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