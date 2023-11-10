10 ноября, 12:17
Международная выставка-форум "Россия"

Хорошилов не собирается покидать ЦСКА из-за рекомендаций МОК по допуску на турниры

Спортсмен выразил надежду, что ему удастся выступить на международных соревнованиях

МОСКВА, 10 ноября. /Корр. ТАСС Даниил Сорокин/. Первый в истории России победитель этапов Кубка мира по горнолыжному спорту Александр Хорошилов не собирается уходить из ЦСКА из-за рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску россиян на международные старты. Об этом он рассказал ТАСС на выставке-форуме "Россия".

В конце марта 2023 года МОК рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов до участия в международных соревнованиях только в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку спецоперации на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности.

"ЦСКА - это большой клуб, для меня он многое значит, - сказал Хорошилов. - Я был на праздновании столетия, мне вручали там награды. Я слежу за другими представителями клуба, болею за все команды, а из спортсменов мне больше всего нравится Мария Ласицкене (олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту - прим. ТАСС). Я слышал о том, что представителей ЦСКА могут не пускать на международные турниры, однако из-за этого не собираюсь уходить".

"Я надеюсь, что еще получится выступить на международных соревнованиях. Конечно, обидно, что нас отстранили, но внутри страны нам организовывают значимые соревнования, и я считаю, что это здорово. У меня сохранились отношения с иностранными коллегами, мы никогда не обсуждаем с ними политические вопросы, только спорт. Они сожалеют о том, что нас нет и мы не можем соревноваться с ними", - добавил собеседник агентства.

Хорошилову 39 лет, в его активе есть одна победа на этапе Кубка мира в слаломе, одержанная в январе 2015 года в австрийском Шладминге. Также он девять раз становился призером этапов Кубка мира и пять раз участвовал на Олимпийских играх. 

Теги:
Международная выставка-форум "Россия"
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