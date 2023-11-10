Огонь Паралимпийских игр 2024 года прибудет во Францию из Великобритании

Старт эстафете огня дадут 25 августа

ПАРИЖ, 10 ноября. /ТАСС/. Маршрут эстафеты огня Паралимпийских игр 2024 года во Франции берет начало в Великобритании и пройдет через пролив Ла-Манш. Об этом сообщило агентство AFP.

В отличие от Олимпийских игр, огонь Паралимпиады будут нести одновременно в нескольких регионах республики. Старт марафону дадут 25 августа из Великобритании, где, как пишет агентство, фактически зародились подобные соревнования: в 1948 году по предложению германского невролога Людвига Гутмана там впервые провели спортивные состязания для ветеранов Второй мировой войны, ставших инвалидами в результате ранений.

24 атлета из Великобритании пронесут зажженный факел через туннель под проливом Ла-Манш, в середине которого передадут его французским спортсменам. На выезде из туннеля в коммуне Кале будут зажжены 11 других факелов, которые пронесут по разным регионам Франции, чтобы "вовлечь как можно больше французов в эстафету паралимпийского огня". В то же время пламя пронесут только по европейской части страны, маршрут не проходит через заморские территории и Корсику.

Факел, который пронесут под Ла-Маншем, отправится прямиком в Париж через Аррас, Амьен и Шамбли. Остальные маршруты составлялись частично на основе списка городов, через которые пронесут огонь Олимпийских игр 2024 года, а также в соответствии с различными критериями, включая "приверженность идее инклюзивности через спорт" и символизм - один из маршрутов пройдет через Страсбург мимо здания Европарламента. Во всех городах, принимающих эстафету, также будут проходить мероприятия, фестивали и знакомство с паралимпийскими видами спорта.

27 июня факелоносцы должны добраться до столичного региона Иль-де-Франс. Затем, к 28 августа эстафета пройдет через ключевые точки Парижа. Официальная церемония открытия Паралимпийских игр пройдет на площади Согласия в центре французской столицы. Спортивные состязания будут проходить до 8 сентября.