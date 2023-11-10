Фигуристка Морозова объяснила отсутствие заявленного четверного риттбергера в прокате

Спортсменка заняла второе место на четвертом этапе юниорского гран-при

КАЗАНЬ, 10 ноября. /ТАСС/. Серебряный призер четвертого этапа юниорского Гран-при России по фигурному катанию Виктория Морозова не стала включать в программу заявленный четверной риттбергер, поскольку хотела исполнить чистый прокат. Об этом она рассказала журналистам.

Морозова набрала 200,86 балла по сумме двух программ. Победила Маргарита Базылюк (230,76). Третье место заняла Риана Кадырова (197,74).

"Я очень рада, что заняла второе место с чистыми прокатами. Есть над чем работать - не все было идеально. Четверной риттбергер? Думали пробовать, но решили, что чистый прокат будет намного надежнее и лучше для нас. Буду ездить на всероссийские старты, вкатывать четверной риттбергер, стабилизировать его", - сказала Морозова.

Ранее Морозова стала победительницей второго этапа юниорского Гран-при России.