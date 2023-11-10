Фигуристка Базылюк рассказала о любимых прыжках в фигурном катании

Спортсменка отметила, что будет работать над программой, прыжками и вращением

КАЗАНЬ, 10 ноября. /ТАСС/. Победительница этапа юниорского Гран-при России в Казани "Идель-2023" Маргарита Базылюк любит все прыжки в фигурному катании, но не уверена, что хочет соревноваться в этом с олимпийской чемпионкой Пекина Камилой Валиевой. Об этом спортсменка рассказала журналистам после победы на турнире.

В субботу в борьбу в Казани вступают взрослые спортсмены, в том числе Валиева. Обе фигуристы тренируются в группе Этери Тутберидзе.

"К сожалению, мне не удастся посмотреть выступление Камилы", - сказала Базылюк.

На вопрос, хотела бы она посоревноваться с Валиевой, фигуристка отметила: "Она старше. Я пока что прыгаю, и, надеюсь, что буду прыгать. У меня все прыжки любимые, я люблю прыгать, делаем это примерно час-полтора в день, и этого для меня достаточно. Я очень много прыгаю на тренировках. На этом этапе было намного легче кататься, потому что было немного привычнее".

"Я благодарна публике за такие бурные аплодисменты. Буду стараться катать чище и лучше. Плюс могу себе поставить за то, что сделала тулуп во второй половине программы, минус - за то, что в первой половине он не получился. Буду стараться, чтобы получалось все, работать над программой, над представлением, над прыжками, над вращением", - сказала спортсменка.

На вопрос журналистов о специальном питании фигуристка ответила: "Я не сижу на диетах".