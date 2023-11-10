10 ноября, 13:04
Фигурное катание

Фигуристка Базылюк рассказала о любимых прыжках в фигурном катании

Спортсменка отметила, что будет работать над программой, прыжками и вращением

КАЗАНЬ, 10 ноября. /ТАСС/. Победительница этапа юниорского Гран-при России в Казани "Идель-2023" Маргарита Базылюк любит все прыжки в фигурному катании, но не уверена, что хочет соревноваться в этом с олимпийской чемпионкой Пекина Камилой Валиевой. Об этом спортсменка рассказала журналистам после победы на турнире.

В субботу в борьбу в Казани вступают взрослые спортсмены, в том числе Валиева. Обе фигуристы тренируются в группе Этери Тутберидзе.

"К сожалению, мне не удастся посмотреть выступление Камилы", - сказала Базылюк.

На вопрос, хотела бы она посоревноваться с Валиевой, фигуристка отметила: "Она старше. Я пока что прыгаю, и, надеюсь, что буду прыгать. У меня все прыжки любимые, я люблю прыгать, делаем это примерно час-полтора в день, и этого для меня достаточно. Я очень много прыгаю на тренировках. На этом этапе было намного легче кататься, потому что было немного привычнее".

"Я благодарна публике за такие бурные аплодисменты. Буду стараться катать чище и лучше. Плюс могу себе поставить за то, что сделала тулуп во второй половине программы, минус - за то, что в первой половине он не получился. Буду стараться, чтобы получалось все, работать над программой, над представлением, над прыжками, над вращением", - сказала спортсменка.

На вопрос журналистов о специальном питании фигуристка ответила: "Я не сижу на диетах". 

Теги:
Фигурное катание
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация