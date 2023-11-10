Вице-президент федерации считает, что занятия планерным спортом повышают оценки детей

Сергей Рябчинский отметил, что 80% населения не знает, что такое планер

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Планерный спорт помогает детям повышать успеваемость в школе. Такое мнение на пресс-конференции в ТАСС высказал вице-президент Федерации планерного спорта России Сергей Рябчинский.

"К нам на аэродром приезжают и студенты, и люди с детьми, - сказал он. - Молодежь интересуется. Мы сделали опрос на улицах города Москвы: результаты были плачевными. 80 процентов населения не знает, что такое планер. В советское время планерный спорт развивался очень динамично, существовали школы. Мы, когда изучали [биографии] космонавтов и летчиков, [обнаружили, что] почти все пришли из планерных школ".

Рябчинский отметил, что, привлекая детей, организация популяризирует планерный спорт. "Дети - будущее нашей авиации, [что особенно актуально в условиях] нехватки кадров. Мы хотели организовать соревнования среди школ, чтобы каждый победитель школы смог принять участие в заключительном этапе соревнований на горе Климентьева. Также в планах - чтобы дети придумывали свои модели", - добавил Рябчинский.

"Я думаю, что у юношеского планеризма большое будущее. Детям нравится, родители отметили улучшение оценок ребят в школе. Был парень, который учился на тройки, [а когда начал заниматься планеризмом] оценки улучшились. Был мальчик, которые не любил физику, а [после наших занятий] поехал на Олимпиаду по физике", - подчеркнул вице-президент федерации.