10 ноября, 13:24
Летние неолимпийские виды спорта

Глава федерации рассказал, что планер может стоить дороже вертолета

Президент Федерации планерного спорта России Дмитрий Тимошенко. Валерий Шарифулин/ ТАСС
Президент Федерации планерного спорта России Дмитрий Тимошенко
© Валерий Шарифулин/ ТАСС

Дмитрий Тимошенко подчеркнул, что современные планеры производят лишь некоторые страны, в числе которых Россия

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Цена современного планера может превышать стоимость вертолета. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил президент Федерации планерного спорта России Дмитрий Тимошенко.

"Сейчас уже высокие технологии пронизывают планерный спорт, - сказал Тимошенко. - Цена современного планера сравнима со стоимостью вертолета, иногда и больше. Современные планеры делают лишь некоторые страны, эти технологии являются характеристикой развития промышленности страны. Отрадно, что в России планеры производятся до сих пор. Хотите сделать хороший планер - развивайте все технологии в стране".

"Федерация поддерживает планерный спорт. В нынешней ситуации все говорит о том, что нам нужно развивать производство своих планеров. Также мы взаимодействуем с государственными органами, в том числе с Минпромторгом", - добавил он. 

Теги:
Летние неолимпийские виды спорта
© Информационное агентство ТАСС
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