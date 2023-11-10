В "Карабахе" сообщили, что вратарь Лунев пропустит сбор команды России по футболу

Голкипер получил повреждение в матче Лиги Европы

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Российский вратарь азербайджанского футбольного клуба "Карабах" Андрей Лунев пропустит сбор национальной команды в ноябре из-за повреждения. Об этом ТАСС сообщил врач "Карабаха" Гена Кислари.

Лунев получил повреждение в четверг в матче группового этапа Лиги Европы против германского "Байера" (0:1).

"Получили заключение МРТ. Андрей Лунев получил ушиб коленного сустава, контузионное изменение жировой подушки гофа, а также отек в коленном суставе, - сказал Кислари. - У нас есть один нюанс, я обсуждал с врачом сборной этот нюанс, он только сейчас поправился от мышечной травмы, которая у него была после игры с "Байером". Там было связано с сухожилиями квадриципса. Скажем так, мы подвели его к этой игре. Но он не полностью долечен, ему было дозволено играть".

"Но совокупность двух травм на данный момент не позволит ему сыграть 20 ноября за сборную. Он пропустит сбор сборной России. Восстановление от повреждения займет до 14 дней. В любом случае он пропустит ближайшие игры клуба. Поэтому приняли решение, что он пропустит и сбор команды России", - добавил Кислари.

7 ноября был объявлен состав сборной России на товарищеский матч с командой Кубы. В список из 29 футболистов был включен Лунев. Сборная России проведет сбор с 13 по 20 ноября. Игра сборной России с командой Кубы состоится 20 ноября на "Волгоград-Арене" и начнется в 19:30 мск.