10 ноября, 14:22,
обновлено 10 ноября, 15:03

Россияне завоевали четыре золотые медали в первый день чемпионата мира по самбо

Саян Хертек. Валерий Шарифулин/ ТАСС
Саян Хертек
© Валерий Шарифулин/ ТАСС

Чемпионами мира стали Саян Хертек, Эльмира Кахраманова, Владимир Леонтьев и Загид Гайдаров

ЕРЕВАН, 10 ноября. /ТАСС/. Россиянин Саян Хертек победил грузина Вахтанга Чидрашвили в финальном поединке чемпионата мира по самбо в весовой категории до 58 кг. Турнир проходит в Ереване.

Поединок завершился досрочной победой россиянина. 36-летний спортсмен в третий раз стал победителем чемпионата мира. Ранее он побеждал в 2017 и 2022 годах.

Золотые медали в первый день чемпионата мира в Ереване также завоевали Эльмира Кахраманова (до 54 кг), Владимир Леонтьев (до 64 кг) и Загид Гайдаров (боевое самбо, до 79 кг). Серебряную медаль соревнований выиграл Абдулхалим Джаватханов (боевое самбо, до 98 кг), бронзовую - Светлана Уварова (до 59 кг), победившая в схватке за награду украинку Софию Бординских.

Чемпионат мира проходит с 10 по 12 ноября. Россияне принимают участие в турнире в нейтральном статусе. 

Теги:
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© Информационное агентство ТАСС
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