В Челябинске открыли хоккейную площадку для детей из неблагополучных семей

В церемонии открытия принял участие президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 10 ноября. /ТАСС/. Открытие профессиональной хоккейной коробки для воспитанников социально-реабилитационного центра и детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, прошло в Металлургическом районе Челябинска. В церемонии принял участие президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк, которому принадлежит эта инициатива.

"С открытием новой площадки воспитанники учреждения и дети из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, проживающие на территории Металлургического района, смогут в комфортных условиях круглый год заниматься спортом, играть в хоккей, футбол и гандбол. Идея и инициатива по открытию таких площадок принадлежат тренеру, общественному деятелю Владиславу Третьяку", - сказано в сообщении на сайте администрации Челябинска.

По словам Третьяка, в Челябинске развивается хоккей, строятся стадионы, построена академия "Трактор". "Мы все это делаем для нашей молодежи, чтобы новое подрастающее поколение было здоровым и крепким, чтобы через спорт ребята росли мужественными и были патриотами своей страны. Спасибо всем, кто принимает участие сегодня в оздоровлении нашей нации. Спорт помогает в жизни", - сказал он.

Новая всесезонная площадка отвечает самым современным требованиям: здесь уложен искусственный газон, нанесена разметка, размещены ворота для различных игровых видов спорта. "Здесь появилась профессиональная хоккейная коробка, которая в экспериментальном формате сделана для занятий спортом и летом. Мы надеемся, что в этом учреждении появится настоящая сборная, которая будет достойно выступать как на мероприятиях городского и областного уровня, так и на всероссийских соревнованиях. Надеемся на успешный тренировочный и досуговый процесс ребят", - подчеркнул вице-мэр Челябинска Сергей Авдеев.