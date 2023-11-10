10 ноября, 15:25
КХЛ

Тренер "Спартака" Жамнов возглавит команду дивизиона Боброва на Матче звезд КХЛ

Главный тренер хоккейного клуба "Спартак" Алексей Жамнов. Сергей Бобылев/ ТАСС
Главный тренер хоккейного клуба "Спартак" Алексей Жамнов
© Сергей Бобылев/ ТАСС

Командой дивизиона Тарасова будет руководить Алексей Кудашов, дивизиона Харламова - Андрей Разин, дивизиона Чернышева - Михаил Кравец

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Наставник московского "Спартака" Алексей Жамнов станет главным тренером команды дивизиона Боброва на Матче звезд Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщила пресс-служба лиги.

Команду дивизиона Тарасова возглавит тренер московского "Динамо" Алексей Кудашов. Сборной дивизиона Харламова будет руководить тренер магнитогорского "Металлурга" Андрей Разин, сборной дивизиона Чернышева - наставник "Авангарда" Михаил Кравец.

"Спартак" идет на первом месте в Западной конференции и сводной таблице КХЛ с 42 очками в 29 матчах. "Динамо" занимает второе место на Западе, на счету бело-голубых столько же очков при 28 сыгранных матчах. "Металлург" идет вторым в турнирной таблице Восточной конференции с 38 очками в 29 матчах, "Авангард" располагается на четвертой строчке в конференции с 37 очками в 28 встречах.

Матч звезд КХЛ пройдет 9-10 декабря в Санкт-Петербурге на "СКА-Арене". 

Теги:
КХЛ
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