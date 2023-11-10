10 ноября, 15:37
Фигурное катание

Фигурист Федотов назвал сладкой победу на этапе Гран-при среди юниоров в Казани

Воспитанник команды тренеров группы Этери Тутберидзе выиграл этап в Казани с результатом 270,49 балла

КАЗАНЬ, 10 ноября. /ТАСС/. Арсений Федотов назвал сладкой свою победу на четвертом этапе юниорской серии Гран-при в Казани, фигурист постарался показать на турнире настоящее мужское катание. Об этом он рассказал журналистам после победы на соревнованиях.

Воспитанник команды тренеров группы Этери Тутберидзе выиграл этап в Казани с результатом 270,49 балла.

"Я не очень был готов к соревнованиям, не все элементы получились, поэтому победа была особенно сладкой, - рассказал Федотов. - Ежедневно работаем над короткой и произвольной программами, стараюсь по-мужскому катать, по-своему, не как девушки", - отметил Федотов.

"Мне повезло с номером, я был шестой. Успел подготовиться и выгнал тараканов из головы", - рассказал фигурист.

Следующим этапом Гран-при для Федотова станет турнир в Москве. 

Теги:
РоссияФигурное катание
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