10 ноября, 15:43
Палестино-израильский конфликт

Сборная Израиля по футболу прерывала путь в аэропорт из-за ракетного обстрела

По дороге к аэропорту сработала воздушная тревога, футболисты и другие члены команды выбежали из автобуса и спрятались на обочине трассы

ТАСС, 10 ноября. Футболисты сборной Израиля были вынуждены приостановить дорогу в аэропорт Тель-Авива из-за ракетного обстрела. Об этом сообщила пресс-служба Израильской футбольной ассоциации.

Команда направлялась в аэропорт, чтобы вылететь на гостевой матч квалификации чемпионата Европы 2024 года против сборной Косова. По дороге к аэропорту сработала воздушная тревога, футболисты и другие члены команды выбежали из автобуса и спрятались на обочине трассы.

Встреча между сборными Израиля и Косова пройдет 12 ноября. Изначально она должна была состояться 15 октября, однако была перенесена из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. В связи с этим израильтяне проведут оставшиеся домашние встречи в отборе на чемпионат Европы в Венгрии - 15 ноября против швейцарцев, 18 ноября - с румынами.

Сборная Израиля выступает в группе I, лидером которой является команда Румынии, набравшая 16 очков после 8 матчей, второе место занимает команда Швейцарии (15 очков; 7 игр). Израильтяне занимают третью позицию (11; 6), далее идут сборные Косова (7; 7), Белоруссии (6; 8) и Андорры (2; 8). Команды должны провести по 10 игр, на чемпионат Европы выйдут два лучших коллектива.

Новое обострение ситуации на Ближнем Востоке началось 7 октября с нападения боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля. ХАМАС объясняет атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса на Храмовой горе Иерусалима. Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа, начал наносить удары по нему и отдельным районам Ливана и Сирии. 

Теги:
Палестино-израильский конфликтИзраиль
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