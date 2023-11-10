10 ноября, 15:57
ATP

Шевченко впервые в карьере вышел в финал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов

Александр Шевченко. EPA-EFE/ ETTORE FERRARI
Александр Шевченко
© EPA-EFE/ ETTORE FERRARI

Россиянин победил в полуфинале турнира в Меце француза Пьер-Юга Эрбера

ТАСС, 10 ноября. Россиянин Александр Шевченко победил француза Пьер-Юга Эрбера в полуфинальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) во французском Меце.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:4 в пользу Шевченко. Оба теннисиста не получили номера посева на турнире. В финале Шевченко сыграет с победителем матча между французом Юго Умбером (4-й номер посева) и итальянцем Фабио Фоньини (без номера посева).

Шевченко 22 года, он занимает 63-е место в рейтинге ATP. На счету россиянина нет титулов ATP, теннисист впервые вышел в финал турнира под эгидой организации. Лучшим результатом спортсмена на турнирах Большого шлема является выход во второй круг Открытого чемпионата Франции 2022 года.

Эрберу 32 года, он является 344-й ракеткой мира. Наивысшей позицией француза в рейтинге ATP является 36-я строчка. На его счету нет титулов ATP, Эрбер четырежды выходил в финалы турниров под эгидой организации. На турнирах Большого шлема француз не пробивался дальше третьего круга. В парном разряде вместе с соотечественником Николя Маю он выиграл все четыре турнира Большого шлема - Открытый чемпионат Австралии (2019), Открытый чемпионат Франции (2018, 2021), Уимблдон (2016) и Открытый чемпионат США (2015), а также дважды становился победителем Итогового турнира ATP (2019, 2021). В составе сборной Франции в 2017 году он выиграл Кубок Дэвиса.

Турнир в Меце относится к категории ATP 250 и завершится 11 ноября. Соревнования проводятся на покрытии "хард" в помещении, их призовой фонд составил €562 тыс. Действующим победителем турнира является итальянец Лоренцо Сонего. Из россиян на соревнованиях побеждал Дмитрий Турсунов (2008). 

Теги:
РоссияФранцияATP
© Информационное агентство ТАСС
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