Фигурист Рамзенков рассказал о пользе выступления на турнире в Ташкенте

Спортсмен отметил, что те соревнования помогли ему хорошо подготовиться к этапу юниорской серии Гран-при России в Казани

КАЗАНЬ, 10 ноября. /ТАСС/. Серебряный призер юниорского этапа Гран-при России в Казани "Идель-2023" Иван Рамзенков успешно начал сезон благодаря участию в новом клубном турнире GSA-Trophy в Ташкенте. Об этом фигурист рассказал журналистам после выступления в Казани.

Результат Рамзенкова на четвертом этапе серии составил 247,01 балла, победителем турнира стал Арсений Федотов (270,49).

"Я уже был сильно подготовлен к этому турниру, и счастлив, что попал в первую тройку, это было неожиданно, не рассчитывал на это. Считаю, что прокат был очень хорошим, - рассказал Рамзенков. - Чем больше стартов, тем лучше. В Ташкенте, считаю, хорошо начал. Это были первые международные соревнования, но я не боялся, был готов".

Первые клубные соревнования GSA-Trophy прошли в Ташкенте 27-29 октября. В них приняли участие 140 фигуристов из 21 клуба России, Казахстана, Киргизии, ОАЭ, Туркмении и Узбекистана в разных возрастных группах. Вторые соревнования, которые должны были пройти в Анкаре 16-19 ноября, были отменены из-за отказа принимающей стороны. Global Skating Academy была создана в марте нынешнего года. Идея создания организации, которой уже удалось провести несколько международных учебно-тренировочных сборов, принадлежит почетному вице-президенту Международного союза конькобежцев Александру Лакернику.