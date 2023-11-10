Российский теннисист Котов не смог выйти в финал турнира в Софии

В полуфинале россиянин проиграл французу Адриану Маннарино

ТАСС, 10 ноября. Россиянин Павел Котов уступил французу Адриану Маннарино в полуфинальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Софии.

Встреча закончилась со счетом 6:2, 7:6 (7:2) в пользу француза, которому на турнире был присвоен второй номер посева. Котов не имел номера посева на соревновании. В финале победитель сыграет с британцем Джеком Дрэйпером.

Котову 24 года, он является 80-й ракеткой мира. На турнирах Большого шлема он не проходил дальше первого круга основной сетки. В конце октября россиянин впервые вышел в финал турнира ATP, но уступил французу Гаэлю Монфису в Стокгольме.

Маннарино 35 лет, в мировом рейтинге он идет 25-м. На его счету четыре титула ATP. На турнирах Большого шлема француз не проходил дальше четвертого круга.

Турнир в Софии относится к категории ATP 250. Он завершится 11 ноября. Призовой фонд соревнований составляет €562 тысячи. Действующим чемпионом является швейцарец Марк-Андре Хюслер. Из россиян турнир выигрывал Даниил Медведев (2019). В этом году турнир в Софии заменил в календаре ATP соревнования в Тель-Авиве. Организации пришлось отказаться от проведения соревнований в Израиле по соображениям безопасности.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков движения ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии.