В "Динамо" заявили, что Даса на связи с клубом после инцидента со сборной Израиля

Игрок московского клуба находился в автобусе сборной Израиля по пути в аэропорт, когда сработала воздушная тревога

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Израильский защитник футбольного клуба "Динамо" Эли Даса находится на связи с командой после инцидента с национальной сборной. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе "Динамо".

Сборная Израиля направлялась в аэропорт, чтобы вылететь на гостевой матч квалификации чемпионата Европы 2024 года против команды Косова, который пройдет 12 ноября. По дороге к аэропорту сработала воздушная тревога, футболисты и другие члены команды выбежали из автобуса и спрятались на обочине трассы.

"Мы на связи с Эли, с ним все в порядке. Как и другие игроки, уехавшие в свои сборные, Даса вернется в расположение "Динамо" после того, как его национальная команда проведет все запланированные матчи", - сказали ТАСС в пресс-службе.

Дасе 30 лет, он является капитаном сборной Израиля. В составе национальной команды защитник провел 58 матчей. За "Динамо" игрок выступает с сентября 2022 года.

Новое обострение ситуации на Ближнем Востоке началось 7 октября с нападения боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля. ХАМАС объясняет атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса на Храмовой горе Иерусалима. Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа, начал наносить удары по нему и отдельным районам Ливана и Сирии.