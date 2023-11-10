Федерация спортивной гимнастики России получила критерии допуска на международные турниры

Сейчас идет процесс их изучения

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Критерии допуска к международным соревнованиям были получены Федерацией спортивной гимнастики России, сейчас идет процесс их изучения. Об этом ТАСС сообщил президент организации Василий Титов.

"Сегодня вечером мы получили от Международной федерации гимнастики (FIG) критерии допуска российских и белорусских спортсменов на международные старты, - сказал Титов. - Сейчас мы занимаемся тщательным изучением этого документа и пока не готовы комментировать его содержание".

Российские и белорусские гимнасты были лишены возможности выступать на международных турнирах в марте 2022 года из-за ситуации на Украине. 19 июля исполком FIG принял решение о допуске россиян и белорусов на международные соревнования в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов с 1 января 2024 года. FIG первоначально рассчитывала до конца августа разработать специальные правила и документы, на основании которых будет приниматься решение о предоставлении нейтрального статуса.