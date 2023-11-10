Юрист считает, что в CAS не хотят дальнейшей задержки по делу фигуристки Валиевой

CAS завершил слушания по делу Валиевой и вынесет решение в январе 2024 года

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Вынесение решения Спортивным арбитражным судом (CAS) в течение двух месяцев является быстрым процессом, это показывает желание организации больше не затягивать с делом российской фигуристки Камилы Валиевой. Такое мнение ТАСС высказала руководитель спортивной практики "Клевер консалт" юрист Анна Анцелиович.

В пятницу CAS сообщил, что завершил слушания по делу Валиевой и вынесет решение в январе 2024 года.

"Думаю, что решение правда будет в январе, я так понимаю, что они хотят вынести решение до очередной годовщины Олимпиады, которая проходила в 2022 году, - сказала Анцелович. - Вынесение решения за два месяца - это очень быстро для CAS. Думаю, что арбитры испытывают давление со стороны общественности, федераций, спортсменов, что дело тянется долго. Все ждут решения по судьбе золота Олимпиады, большое количество сторон заинтересовано, поэтому, думаю, CAS не хочет дальше затягивать это дело".

Слушания прошли 26-28 сентября и продолжились 9-10 ноября из-за необходимости подготовки дополнительной документации. 9 ноября Валиева была повторно опрошена арбитрами CAS.

17-летняя фигуристка подозревается в употреблении запрещенного препарата триметазидина. Он был обнаружен в пробе от 25 декабря 2021 года, результат проверки которой был обнародован только в феврале 2022 года во время Олимпийских игр в Пекине. На тот момент фигуристка уже завоевала олимпийское золото в командном турнире.