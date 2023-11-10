FIG выработала критерии допуска россиян и белорусов на международные соревнования

До участия в соревнованиях могут быть допущены только те атлеты, которые не высказывались в поддержку спецоперации на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Международная федерация гимнастики (FIG) разработала критерии допуска российских и белорусских атлетов на соревнования под эгидой организации. Об этом сообщается в документах, которые имеются в распоряжении ТАСС.

Согласно документам, до соревнований будут допущены только индивидуальные атлеты. При этом представителям стран будет запрещено использование национальной символики, а также символики национальных федераций и олимпийских комитетов стран. До участия в соревнованиях могут быть допущены только те атлеты, которые не высказывались в поддержку спецоперации на Украине (в том числе не выражали одобрение военных действий России в социальных сетях посредством репостов или пересланных сообщений) и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности.

Кроме спортсменов до участия в соревнованиях могут быть допущены главы делегаций, тренеры, врачи и физиотерапевты. Российские или белорусские государственные служащие и официальные лица не могут быть приглашены или аккредитованы на любые мероприятия под эгидой FIG, а также не могут быть заявлены в качестве вспомогательного персонала.

Для получения статуса индивидуального нейтрального спортсмена атлет должен подать платную заявку в FIG. Оплата рассмотрения заявки ложится полностью на плечи атлета. FIG примет решение о допуске в течение 30 дней. В случае несогласия с решением заинтересованная национальная федерация имеет право в течение 10 дней обжаловать решение FIG в Спортивном арбитражном суде в Лозанне.

Российские и белорусские гимнасты были лишены возможности выступать на международных турнирах в марте 2022 года из-за ситуации на Украине. 19 июля исполком FIG принял решение о допуске россиян и белорусов на международные соревнования в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов с 1 января 2024 года. FIG первоначально рассчитывала до конца августа разработать специальные правила и документы, на основании которых будет приниматься решение о предоставлении нейтрального статуса.