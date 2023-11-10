10 ноября, 20:29
НХЛ

Клуб НХЛ "Питтсбург" выведет из обращения игровой номер Ягра

Церемония пройдет в ночь на 19 февраля 2024 года перед матчем регулярного чемпионата против "Лос-Анджелеса"

ТАСС, 10 ноября. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург" выведет из обращения игровой номер 68, под которым в составе команды выступал чешский нападающий Яромир Ягр. Об этом сообщила пресс-служба "Питтсбурга".

Церемония пройдет в ночь на 19 февраля 2024 года перед матчем регулярного чемпионата против "Лос-Анджелеса". Ягр станет третьим игроком в истории "Питтсбурга", чей игровой номер будет выведен из обращения. Ранее этого удостоились канадцы Марио Лемьё и Мишель Бриэр.

Ягру 50 лет, он был выбран "Питтсбургом" под общим пятым номером на драфте НХЛ в 1990 году, в составе команды игрок дважды стал обладателем Кубка Стэнли (1991, 1992). Чех провел 1 733 матча в регулярных чемпионатах НХЛ, в которых он набрал 1 921 очко (766 шайб + 1 155 результативных передач), по общему числу результативных действий он занимает второе место в истории лиги, уступая лишь канадцу Уэйну Гретцки (2 857; 894 + 1 963). Вместе с национальной командой нападающий завоевал золото (1998) и бронзу (2006) Олимпийских игр, дважды побеждал на чемпионатах мира (2005, 2010).

В общей сложности Ягр провел в НХЛ 24 сезона. По этому показателю он уступает только американцу Крису Челиосу и канадцу Горди Хоу (оба - по 26), а также канадцу Марку Мессье (25). В НХЛ Ягр также выступал за "Вашингтон", "Нью-Йорк Рейнджерс", "Филадельфию", "Даллас", "Бостон", "Нью-Джерси", "Флориду" и "Калгари". На данный момент нападающий защищает цвета чешского клуба "Рытиржи Кладно". 

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НХЛ
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