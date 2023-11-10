10 ноября, 20:28,
обновлено 10 ноября, 20:49
Фигурное катание

WADA по-прежнему требует дисквалифицировать Валиеву на четыре года

Камила Валиева. Софья Сандурская/ ТАСС
Камила Валиева
© Софья Сандурская/ ТАСС

В пятницу CAS завершил слушания по делу Валиевой, решение будет вынесено в январе 2024 года

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Представители Всемирного антидопингового агентства (WADA) на повторных слушаниях в Спортивном арбитражном суде (CAS) продолжили настаивать на четырехлетней дисквалификации российской фигуристки Камилы Валиевой. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе WADA.

В пятницу CAS сообщил, что завершил слушания по делу Валиевой. Решение коллегии арбитров будет вынесено в январе 2024 года.

"WADA обратилось в CAS в интересах справедливости для спортсменов и чистого спорта. Мы рады, что смогли представить наши аргументы перед коллегией арбитров и теперь ждем решения. Мы сохранили наш запрос на четырехлетний период дисквалификации и аннулирование всех результатов спортсменки с даты взятия пробы, в том числе на Олимпийских играх 2022 года в Пекине", - говорится в сообщении.

Слушания прошли 26-28 сентября и продолжились 9-10 ноября из-за необходимости подготовки дополнительной документации. 9 ноября Валиева была повторно опрошена арбитрами CAS.

17-летняя фигуристка подозревается в употреблении запрещенного препарата триметазидина. Он был обнаружен в пробе от 25 декабря 2021 года, результат проверки которой был обнародован только в феврале 2022 года во время Олимпийских игр в Пекине. На тот момент фигуристка уже завоевала олимпийское золото в командном турнире.  

Теги:
Фигурное катаниеВалиева, Камила Валерьевна
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация