Кузнецов вышел на седьмое место по количеству очков в истории "Вашингтона"

Нападающий забросил две шайбы в победном матче против "Нью-Джерси"

ТАСС, 11 ноября. "Вашингтон" одержал победу над "Нью-Джерси" со счетом 4:2 в выездном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

У победителей шайбы забросили Николя Обе-Кубель (11-я минута), Бек Маленстин (11), Евгений Кузнецов (27, 59), у проигравших - Тимо Майер (48) и Доусон Мерсер (50). На счету Кузнецова в нынешнем сезоне три гола и четыре результативные передачи, он вышел на седьмое место по количеству очков в истории "Вашингтона" (558). Капитан гостей Александр Овечкин, который является лучшим бомбардиром в истории команды (1 494 очка), отдал результативную передачу.

На 11-й минуте матча вратарь хозяев Витек Ванечек был заменен после того, как пропустил две шайбы за 15 секунд. Место в воротах "Нью-Джерси" занял Акира Шмид.

"Вашингтон" занимает четвертое место в Столичном дивизионе, набрав 14 очков в 12 играх, и в следующем матче 12 ноября сыграет на выезде с "Нью-Йорк Айлендерс". "Нью-Джерси" в этом же дивизионе занимает третье место, набрав 15 очков в 13 матчах, и 14 ноября встретится в гостях с "Виннипегом".

"Флорида" одержала домашнюю победу над "Каролиной" (5:2). Голкипер хозяев Сергей Бобровский отразил 28 бросков. Пятый гол в сезоне и результативная передача нападающего Кирилла Капризова не помогли "Миннесоте" избежать поражения в выездном матче с "Баффало" (2:3).