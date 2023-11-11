11 ноября, 05:53
НХЛ

"Анахайм" дома уступил "Филадельфии" в матче НХЛ. Лео Карлссон оформил хет-трик

Встреча завершилась со счетом 6:3 в пользу "Филадельфии"

ТАСС, 11 ноября. "Филадельфия" на выезде со счетом 6:3 обыграла "Анахайм" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в Анахайме (штат Калифорния, США).

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Шон Кутюрье (5-я минута), Кэм Аткинсон (13), Луи Беледио (23), Трэвис Санхайм (48), Оуэн Типпетт (54, 60). У проигравших три шайбы забросил второй номер драфта НХЛ 2023 года шведский нападающий Лео Карлссон (34, 51, 59). Это первый хет-трик шведа в НХЛ, до субботнего матча на его счету было 4 (3+1) очка по системе "гол+пас". Российский защитник хозяев Павел Минтюков записал на свой счет результативную передачу.

"Филадельфия" занимает шестое место в турнирной таблице Столичного дивизиона. На счету команды 13 очков в 14 матчах. "Анахайм" идет четвертым в Тихоокеанском дивизионе с 14 очками в 13 матчах. В следующем матче "Филадельфия" утром в воскресенье по московскому времени в гостях сыграет с "Лос-Анджелесом", "Анахайм" на день позже примет "Сан-Хосе".

В другом матче игрового дня "Вегас" со счетом 5:0 разгромил "Сан-Хосе". 

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НХЛ
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