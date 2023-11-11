11 ноября, 06:27
НХЛ

Хоккеист "Калгари" Задоров запросил обмен

Защитник "Калгари" Никита Задоров. AP Photo/ Marcio Jose Sanchez
Защитник "Калгари" Никита Задоров
© AP Photo/ Marcio Jose Sanchez

В текущем сезоне россиянин провел за "Калгари" 12 матчей

ТАСС, 11 ноября. Защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Калгари" Никита Задоров запросил обмен в другую команду. Об этом сообщает журналист телеканала ESPN Кевин Уикес.

Позднее агент игрока Дэн Мильштейн написал на странице в социальной сети "X" (ранее - "Твиттер"), что "Калгари" вряд ли сможет удержать россиянина. "Не в том случае, когда лучший защитник команды едва ли получает игровое время", - отметил он.

В текущем сезоне Задоров провел за "Калгари" 12 матчей, забросил одну шайбу и отдал четыре результативные передачи.

Задорову 28 лет, он был выбран под общим 16-м номером в первом раунде драфта НХЛ 2013 года командой "Баффало". Помимо "Калгари" и "Баффало", в НХЛ он выступал за "Чикаго" и "Колорадо". В регулярных чемпионатах НХЛ он сыграл 579 матчей и набрал 131 (42+89) очко по системе "гол+пас". В плей-офф на счету россиянина 45 матчей и 11 очков (4+7). В составе сборной России Задоров стал бронзовым призером чемпионата мира 2019 года. 

Теги:
НХЛ
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