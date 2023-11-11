Тренер "Спартака" из Суботицы Кержаков рассказал, что в Сербии хорошо относятся к русским

Александр Кержаков отметил, что многие в Сербии понимают русский язык

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Сербские жители хорошо относятся к русским в своей стране, у главного тренера футбольного клуба "Спартак" из Суботицы Александра Кержакова не было никаких проблем. Об этом российский специалист рассказал ТАСС.

"Команда находится пока в стадии становления, так как новый тренер, новые требования к игрокам. Еще нужно брать в расчет, что есть новые игроки в составе, - сказал Кержаков. - Относительно адаптации все довольно-таки просто. Здесь хорошее отношение к русским, понятный язык. Конечно, футбольные слова, которые требуются в тренировочном процессе, старался выучить. Стараюсь также что-то запоминать из сербских слов, но именно специально - нет, у меня нет учителя. Сам я пытаюсь что-то запомнить и доучивать, конечно. Сербский язык похож на русский, есть похожие слова. Понимать намного легче, чем объясняться, но опять же многие понимают русский язык здесь".

"Я говорил, что здесь хорошее отношение к русским. Никаких проблем ни я, ни моя семья, ни мои знакомые не встретили. За время пребывания особо ничего не удивляет. Я больше сконцентрирован на футболе, на работе", - добавил Кержаков.

Российский специалист возглавил "Спартак" 17 июня. Команда занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Сербии, набрав 16 очков в 13 матчах. В следующем туре "Спартак" сыграет в гостях с "Явором" 12 ноября.

Кержакову 40 лет, ранее специалист возглавлял томскую "Томь", "Пари Нижний Новгород" и кипрский клуб "Кармиотисса". Кержаков выступал за петербургский "Зенит", московское "Динамо", испанскую "Севилью" и швейцарский "Цюрих". Вместе с "Зенитом" он стал трехкратным чемпионом России, обладателем Кубка России и дважды - суперкубка страны. В составе "Севильи" выиграл Кубок УЕФА, стал обладателем Кубка и Суперкубка Испании.