Кержаков считает, что РПЛ сильнее чемпионата Сербии по футболу

Главный тренер "Спартака" из Суботицы отметил, что в России также выше уровень футбольной инфраструктуры

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Чемпионат Сербии по футболу уступает Российской премьер-лиге (РПЛ) по уровню мастерства игроков и развитию инфраструктуры. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер "Спартака" из Суботицы Александр Кержаков.

"Первое, что бы я отметил, это плохую инфраструктуру, она хуже, чем у нас, - сказал Кержаков. - Наверное, у нескольких команд есть нормальная инфраструктура. Почти везде старые стадионы, за исключением нескольких клубов. Что касается уровня, то у лидеров чемпионата он приличный, это четыре-пять команд, которые выделяются на фоне остальных. Остальные примерно все одного уровня".

"Российский чемпионат сильнее чемпионата Сербии. Это даже не обсуждается. По уровню мастерства игроков. Уровень лидеров российского чемпионата выше лидеров чемпионата Сербии, если говорить о длительном отрезке. На коротком - все может произойти", - добавил Кержаков.

Российский специалист возглавил "Спартак" 17 июня. Команда занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Сербии, набрав 16 очков в 13 матчах. В следующем туре "Спартак" сыграет в гостях с "Явором" 12 ноября.

Кержакову 40 лет, ранее специалист возглавлял томскую "Томь", "Пари Нижний Новгород" и кипрский клуб "Кармиотисса". Кержаков выступал за петербургский "Зенит", московское "Динамо", испанскую "Севилью" и швейцарский "Цюрих". Вместе с "Зенитом" он стал трехкратным чемпионом России, обладателем Кубка России и дважды - суперкубка страны. В составе "Севильи" выиграл Кубок УЕФА, стал обладателем Кубка и Суперкубка Испании.