"Ларионов привил мне профессионализм". Хоккеист "Торпедо" Атанасов рассказал о своей игре

Форвард рассказал, что большой вклад в его становление как хоккеиста внес отец

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Один из лучших бомбардиров "Торпедо" в нынешнем сезоне Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Василий Атанасов мечтает, чтобы в Нижнем Тагиле о нем говорили не меньше, чем о двукратном чемпионе мира Александре Радулове. Также он рассказал ТАСС о вкладе в его становление как хоккеиста отца и главного тренера "Торпедо", двукратного олимпийского чемпиона и трехкратного обладателя Кубка Стэнли Игоря Ларионова.

Атанасов, которому в сентябре исполнился 21 год, выступает за "Торпедо" с прошлого сезона, он перешел в нижегородский клуб в результате обмена из ханты-мансийской "Югры". Играя за "Мамонтов Югры", форвард стал одним из лидеров регулярного чемпионата Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) по результативности и вошел в число претендентов на приз лучшему игроку сезона-2021/22. После прихода в 2022 году в "Торпедо" Атанасов, как и ряд других молодых игроков под руководством Ларионова, стал потихоньку получать место в основе команды.

"Очень большой вклад в мое становление как игрока внес отец. Он привил мне самое важное - любовь к тому, что я делаю, - сказал Атанасов. - Он никогда не заставлял меня заниматься этим, а сделал так, чтобы я сам полюбил по-настоящему хоккей, и мне до сих пор очень нравится играть. Тебе должно нравиться тем, чем ты занимаешься, и ты должен получать от этого удовольствие".

В прошлом сезоне форвард провел в регулярном чемпионате КХЛ 32 матча, а в нынешнем на его счету уже 28 игр. Атанасов является вторым по результативности хоккеистом в команде после Максима Летунова, набрав 26 очков по системе "гол+пас" (13+13).

"Думаю, что мне еще больше удастся раскрыться, надеюсь на это, по крайней мере. Безусловно, Игорь Николаевич [Ларионов] дал мне толчок. У нас получается играть в хоккей, и его вклад, конечно, очень весом", - подчеркнул форвард.

"Знаю, что в НХЛ играет Атанасиу"

По словам Атанасова, в первую очередь Ларионов постарался привить ему и остальным молодым игрокам "Торпедо" профессионализм. "Я пришел сюда молодым пацаном, который отыграл в Ханты-Мансийске в первой команде [в "Югре"] только 17 игр, и еще не знал, как правильно за собой следить в плане питания, сна. Тут очень здорово все поставлено. Игорь Николаевич подсказывает по питанию, режиму сна, да и вообще по отношению к своему организму", - подчеркнул он.

"В плане игры я стараюсь не бояться ошибаться. Бывают рискованные моменты, но зачем заниматься хоккеем, если бояться рисковать? Что касается того, где мне легче играть, мне всегда игры дома давались проще, чем на выезде в том плане, что тут свои болельщики, трибуны, которые помогают своей энергетикой", - отметил хоккеист.

Относительно позиции на льду Атанасова можно считать универсалом. "Я играл центральным нападающим, умею играть, просто так решили, чтобы я играл с краю, и у меня стало получаться играть слева. Но в случае необходимости для команды готов сыграть и в центре", - отметил форвард.

Атанасов рассказал о своем отношении к Радулову, который также является уроженцем Нижнего Тагила. "Конечно, хотелось, чтобы обо мне в Нижнем Тагиле говорили не меньше, чем о нем. Также хочется, чтобы еще больше мальчишек занимались хоккеем. Нижний Тагил - хоккейный город, несмотря на численность населения, хоккей там очень любят, и почти с каждым годом появляются перспективные ребята", - сказал хоккеист.

В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в "Чикаго" выступает форвард Андреас Атанасиу. "Да, знаю, что такой игрок выступает за океаном. А так я часто смотрю обзоры матчей НХЛ, стараюсь следить за правильными действиями игроков. Не буду говорить, какие команды лиги мне нравятся, за всеми командами смотрю. В каждом интервью я говорю, что мои любимые игроки - Павел Дацюк и Валерий Харламов", - отметил Атанасов.