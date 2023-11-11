11 ноября, 09:28
КХЛ

"Ларионов привил мне профессионализм". Хоккеист "Торпедо" Атанасов рассказал о своей игре

Нападающий "Динамо" Джордан Уил и форвард "Торпедо" Василий Атанасов. Михаил Терещенко/ ТАСС
Нападающий "Динамо" Джордан Уил и форвард "Торпедо" Василий Атанасов
© Михаил Терещенко/ ТАСС

Форвард рассказал, что большой вклад в его становление как хоккеиста внес отец

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Один из лучших бомбардиров "Торпедо" в нынешнем сезоне Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Василий Атанасов мечтает, чтобы в Нижнем Тагиле о нем говорили не меньше, чем о двукратном чемпионе мира Александре Радулове. Также он рассказал ТАСС о вкладе в его становление как хоккеиста отца и главного тренера "Торпедо", двукратного олимпийского чемпиона и трехкратного обладателя Кубка Стэнли Игоря Ларионова.

Атанасов, которому в сентябре исполнился 21 год, выступает за "Торпедо" с прошлого сезона, он перешел в нижегородский клуб в результате обмена из ханты-мансийской "Югры". Играя за "Мамонтов Югры", форвард стал одним из лидеров регулярного чемпионата Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) по результативности и вошел в число претендентов на приз лучшему игроку сезона-2021/22. После прихода в 2022 году в "Торпедо" Атанасов, как и ряд других молодых игроков под руководством Ларионова, стал потихоньку получать место в основе команды.

"Очень большой вклад в мое становление как игрока внес отец. Он привил мне самое важное - любовь к тому, что я делаю, - сказал Атанасов. - Он никогда не заставлял меня заниматься этим, а сделал так, чтобы я сам полюбил по-настоящему хоккей, и мне до сих пор очень нравится играть. Тебе должно нравиться тем, чем ты занимаешься, и ты должен получать от этого удовольствие".

В прошлом сезоне форвард провел в регулярном чемпионате КХЛ 32 матча, а в нынешнем на его счету уже 28 игр. Атанасов является вторым по результативности хоккеистом в команде после Максима Летунова, набрав 26 очков по системе "гол+пас" (13+13).

"Думаю, что мне еще больше удастся раскрыться, надеюсь на это, по крайней мере. Безусловно, Игорь Николаевич [Ларионов] дал мне толчок. У нас получается играть в хоккей, и его вклад, конечно, очень весом", - подчеркнул форвард.

"Знаю, что в НХЛ играет Атанасиу"

По словам Атанасова, в первую очередь Ларионов постарался привить ему и остальным молодым игрокам "Торпедо" профессионализм. "Я пришел сюда молодым пацаном, который отыграл в Ханты-Мансийске в первой команде [в "Югре"] только 17 игр, и еще не знал, как правильно за собой следить в плане питания, сна. Тут очень здорово все поставлено. Игорь Николаевич подсказывает по питанию, режиму сна, да и вообще по отношению к своему организму", - подчеркнул он.

"В плане игры я стараюсь не бояться ошибаться. Бывают рискованные моменты, но зачем заниматься хоккеем, если бояться рисковать? Что касается того, где мне легче играть, мне всегда игры дома давались проще, чем на выезде в том плане, что тут свои болельщики, трибуны, которые помогают своей энергетикой", - отметил хоккеист.

Относительно позиции на льду Атанасова можно считать универсалом. "Я играл центральным нападающим, умею играть, просто так решили, чтобы я играл с краю, и у меня стало получаться играть слева. Но в случае необходимости для команды готов сыграть и в центре", - отметил форвард.

Атанасов рассказал о своем отношении к Радулову, который также является уроженцем Нижнего Тагила. "Конечно, хотелось, чтобы обо мне в Нижнем Тагиле говорили не меньше, чем о нем. Также хочется, чтобы еще больше мальчишек занимались хоккеем. Нижний Тагил - хоккейный город, несмотря на численность населения, хоккей там очень любят, и почти с каждым годом появляются перспективные ребята", - сказал хоккеист.

В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в "Чикаго" выступает форвард Андреас Атанасиу. "Да, знаю, что такой игрок выступает за океаном. А так я часто смотрю обзоры матчей НХЛ, стараюсь следить за правильными действиями игроков. Не буду говорить, какие команды лиги мне нравятся, за всеми командами смотрю. В каждом интервью я говорю, что мои любимые игроки - Павел Дацюк и Валерий Харламов", - отметил Атанасов. 

Теги:
КХЛ
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация