Дэйна Уайт допустил возвращение Макгрегора в UFC летом 2024 года

Через полгода ирландец сможет вернуться в пул допинг-тестирования, подчеркнул глава UFC

ТАСС, 11 ноября. Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) ирландец Конор Макгрегор может вернуться к участию в турнирах летом 2024 года. Об этом в интервью Youtube-каналу Adam's Apple сообщил глава UFC Дэйна Уайт.

"Разговаривал с ним вчера. С ним все в порядке, он готов. Через полгода он сможет вернуться в пул допинг-тестирования. Если реалистично смотреть на вещи, мы сможем увидеть его [в UFC] следующим летом", - сказал Уайт.

Макгрегору 35 лет, он одержал 22 победы и потерпел 6 поражений в смешанных единоборствах. Первый титул UFC он завоевал в 2015 году, позднее ирландец стал первым в истории бойцом организации, который одновременно владел двумя титулами в разных весовых категориях (полулегкой и легкой). В последнем бою против американца Дастина Порье, который прошел в июле 2021 года, Макгрегор сломал ногу.