11 ноября, 09:39
Мировой футбол

Тренер "Спартака" из Суботицы Кержаков рассказал о задаче на сезон

"Спартак" занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Сербии

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Руководство футбольного клуба "Спартак" из Суботицы поставило задачу главному тренеру Александру Кержакову занять место в первой восьмерке чемпионата Сербии. Об этом ТАСС сообщил Кержаков.

"Задача - по итогам основной части первенства быть в первой восьмерке, чтобы играть в плей-офф. Изначальной задачи на Кубок Сербии не было. Но у нас, как у футболистов и амбициозных людей, была задача выигрывать. Но нужно учитывать, что у нас достаточное количество травмированных футболистов, 10-12 футболистов в основном играют. Поэтому пришлось некоторым дать отдохнуть. И, к сожалению, не хватило нам запаса прочности, чтобы пройти дальше. Но повторю, что мы только в начале становления команды, иногда такие болтания бывают - между хорошими результатами и очень плохими".

"Общаюсь с президентом клуба практически каждый день. Нормальные, рабочие отношения. У меня контракт до конца сезона, а дальше будем смотреть. С самого начала со мной вместе в штабе Владимир Казаков, Руслан Аджинджал, тренер по физической подготовке Сергей Алексеев", - добавил Кержаков.

"Спартак" занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Сербии, набрав 16 очков в 13 матчах. 1 ноября "Спартак" на выезде уступил "Графичару" (0:2) в 1/16 финала и завершил выступление в Кубке Сербии. 

Теги:
Мировой футбол
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