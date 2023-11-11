11 ноября, 09:44
Футбол в России

Кержаков рассказал, что в Сербии хорошо отзываются о тренере "Краснодара" Ивиче

У "Краснодара" качественный состав с хорошим тренером, отметил Александр Кержаков

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Главный тренер "Спартака" из Суботицы Александр Кержаков не удивлен лидерству "Краснодара" в Мир - Российской премьер-лиге (РПЛ), о тренере краснодарской команды Владимире Ивиче хорошо отзываются в Сербии. Об этом Кержаков рассказал ТАСС.

"Результаты в РПЛ знаю. Удивил ли "Краснодар"? Я не так плотно слежу. Но знаю, что "Зенит" наверху, недалеко от первого места, команда будет играть с "Краснодаром". Но лидерство "Краснодара" не удивило, команда имеет качественный состав с хорошим тренером, о котором здесь хорошо отзываются", - сказал Кержаков.

"Краснодар" занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко в 14 матчах. "Зенит" с 29 очками располагается на второй позиции. 11 ноября "Зенит" на "Газпром-Арене" встретится с "Краснодаром" в матче 15-го тура РПЛ. 

Теги:
Российский футбол
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