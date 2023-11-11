Тарпищев рассказал, с кем теннисистка Звонарева может сыграть на Олимпиаде в паре

Потенциально спортсменка может сыграть с Вероникой Кудерметовой или Людмилой Самсоновой, отметил президент Федерации тенниса России

МОСКВА, 11 ноября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российская теннисистка Вера Звонарева может сыграть в паре с Вероникой Кудерметовой или Людмилой Самсоновой на Олимпиаде в Париже. Об этом ТАСС рассказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

Ранее Звонарева вместе с представительницей Германии Лаурой Зигемунд стала победительницей Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA).

"На Олимпиаде Звонарева может выступить в паре, но вопрос, с кем будет играть. Потенциально она может составиться пару с Кудерметовой, Самсоновой. Варианты есть, но сыгрываться надо начинать уже сейчас", - сказал Тарпищев.

Международный олимпийский комитет (МОК) пока не принял решения об участии спортсменов из России в Олимпийских играх в Париже. Игры пройдут с 26 июля по 11 августа.

Звонаревой 39 лет, она занимает 9-е место в парном рейтинге WTA, на ее счету 12 побед на турнирах под эгидой организации в одиночном разряде и 16 - в парном. В 2010 году Звонарева дважды выходила в финал турниров Большого шлема в одиночном разряде - на Уимблдоне и на Открытом чемпионате США. В парном разряде она также становилась победительницей Открытого чемпионата Австралии (2012) и Открытого чемпионата США (2006), в миксте - Уимблдона (2006) и Открытого чемпионата США (2004). В составе сборной России Звонарева дважды выигрывала Кубок Федерации (2004, 2008). Также она является бронзовым призером Олимпийских игр 2008 года в одиночном разряде.