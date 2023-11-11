Кержаков рассказал, что российских футболистов сложно пригласить в "Спартак" из Суботицы

Россиянин отметил, что сербский клуб был для него практический единственным вариантом для продолжения карьеры после работы в "Кармиотиссе"

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Российских игроков сложно пригласить в футбольный клуб "Спартак" из Суботицы из-за отсутствия финансовых возможностей для этого. Об этом ТАСС рассказал главный тренер команды Александр Кержаков.

"У нас не такие большие возможности в клубе, чтобы мы могли платить большую зарплату или покупать кого-то, - сказал Кержаков. - Те, кто пришли к нам летом, пришли бесплатно. Поэтому здесь нет такой практики, чтобы кого-то покупать. Все-таки должно быть желание футболиста попробовать себя в иностранном чемпионате. Я думаю, что это практически нереально в этом клубе".

Также Кержаков рассказал, как оказался в "Спартаке". До этого его последним местом работы был кипрский клуб "Кармиотисса", который он тренировал с 8 февраля по 1 апреля нынешнего года. Кержаков возглавил "Спартак" 17 июня.

"Это был практически единственный вариант для продолжения карьеры на тот момент. Поэтому я здесь. Ну и работать всегда лучше, чем не работать, - отметил Кержаков. - Здесь у меня ежедневная практика, хороший чемпионат, это всегда идет на пользу".

"Удовлетворен ли условиями работы в клубе? Всегда хочется лучше, но мне сейчас не выбирать. Все, что есть, это все, что имеем. Поэтому доволен, потому что у меня есть работа. Я могу совершенствоваться, учиться снова, надеюсь, что становлюсь все лучше и лучше с каждым днем в своем профессии", - добавил Кержаков.

"Спартак" занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Сербии, набрав 16 очков в 13 матчах. В следующем туре команда сыграет с "Явором" 12 ноября.