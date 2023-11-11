11 ноября, 11:43
Международная выставка-форум "Россия"

Арина Аверина рассказала, что стала бы фигуристкой, если бы не занималась гимнастикой

Дина и Арина Аверины. Андрей Карташов/ ТАСС
Дина и Арина Аверины
© Андрей Карташов/ ТАСС

Дина Аверина отметила, что с детства мечтала заниматься только художественной гимнастикой

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Пятикратная чемпионка мира Арина Аверина занималась бы фигурным катанием, если бы не пошла в художественную гимнастику. Об этом она рассказала на встрече с юными гимнастками на лекции "Путь к успеху" в павильоне "Газпрома" на выставке-форуме "Россия".

"Если бы не художественная гимнастика, то я бы занималась фигурным катанием. Это такой же красивый вид спорта", - сказала Арина Аверина.

"А я только художественной гимнастикой хотела бы заниматься. С детства писала в тетрадке, что хочу заниматься художественной гимнастикой, выиграть Олимпиаду и чемпионат мира. Я бы придумала этот вид спорта, если бы его не существовало", - отметила ее сестра Дина Аверина.

Сестрам Авериным по 25 лет, на счету серебряного призера Игр-2020 Дины Авериной 18 золотых медалей чемпионатов мира и 10 - чемпионатов Европы. Арина Аверина 5 раз становилась чемпионкой мира и 9 - чемпионкой Европы.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума. 

Теги:
Международная выставка-форум "Россия"
© Информационное агентство ТАСС
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